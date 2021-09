Augsburg

Warum das Ja für den Augsburger Christkindlesmarkt auf sich warten lässt

Plus Im Vorjahr fiel der Augsburger Christkindlesmarkt wegen Corona aus. Auch wenn die Zeit drängt, hält sich die Stadt mit einer Entscheidung für das Jahr 2021 zurück.

Von Michael Hörmann

Nicht einmal mehr zwei Monate sind es noch, bis der Augsburger Christkindlesmarkt eröffnet. Doch es gibt weiterhin keine offizielle Bestätigung, dass die Großveranstaltung in diesem Jahr über die Bühne geht. Wegen der Corona-Pandemie fiel der Christkindlesmarkt im Vorjahr ersatzlos aus. Der in der Vorweihnachtszeit belebte und stark frequentierte Rathausplatz blieb verwaist. Ein solches Szenario mag sich in Augsburg für das Jahr 2021 niemand vorstellen. Dass es derzeit dennoch eher ruhig ist, was die konkreten Pläne für den Christkindlesmarkt anbelangt, mag überraschen. Nach Informationen unserer Redaktion will sich die Stadt Augsburg zeitlich nicht unter Druck setzen lassen. Dieses Vorgehen ist mit den Marktkaufleuten abgestimmt. Anfang Oktober könnte mehr Klarheit herrschen. Es wird dann zu entscheiden sein, ob der Christkindlesmarkt 2021 nicht nur stattfindet, sondern wie gewohnt am 24. Dezember endet. Wegen Corona gilt dieser Termin als besonders wackelig. Keine Diskussionen gibt es dagegen um den geplanten Starttermin am Montag, 22. November.

