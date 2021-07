Augsburg

12:00 Uhr

Warum jetzt mehr Videokameras an Augsburger Straßen stehen

Plus Die Stadt Augsburg hat an mehreren Stellen neue Kameras aufstellen lassen - unter anderem an der Kreuzung beim Alten Stadtbad. Die Verwaltung erhofft sich dadurch neue Erkenntnisse.

Von Michael Hörmann

An der Kreuzung beim Alten Stadtbad fällt es aufmerksamen Verkehrsteilnehmern gleich auf. An zwei Stellen stehen jetzt Videokameras. Das ist aber nicht der einzige Standort im Augsburger Stadtgebiet, an dem Aufnahmen gemacht werden. Verantwortlich ist die Stadt Augsburg. Der Anlass beziehe sich allerdings nicht auf die Folgen der Krawallnacht in der Maximilianstraße, wird betont. Es gebe für die Aktion andere Gründe.

