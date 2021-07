Warum sich eine junge Augsburgerin für Integration engagiert

Plus Als Didem Karabulut zur Vorsitzenden des Augsburger Integrationsbeirats gewählt wurde, war das eine Überraschung. Sie erzählt, warum sie Pauschalurteile ärgern.

Ihr Lebensgefährte ist ein waschechter Allgäuer. Bei der Frage, ob und welchen Glauben sie annehmen möchte, ließen ihr ihre "sehr liberalen Eltern" freie Hand. Nur bei der Frage der Einbürgerung übte der Vater sanften Druck aus. "Ich hätte das Papier nicht gebraucht. Ich bin hier geboren und fühle mich als Deutsche", sagt Didem Karabulut. Jetzt hat es die Tochter zweier türkischstämmiger Eltern eben schwarz auf weiß, dass sie deutsche Staatsbürgerin ist. Gleichzeitig möchte die 31-jährige Augsburgerin ihre Wurzeln und die zweisprachige Erziehung nicht missen. Dadurch könne sie besser zwischen den Zeilen lesen und zwischenmenschliche Kontakte einordnen, ist sie überzeugt.