Augsburg

vor 52 Min.

Warum wird Augsburg politisch grüner? Eine Spurensuche in den Stadtteilen

Plus Am Stadtrand behält die CSU die Mehrheit, in der Innenstadt wählen immer mehr Augsburger grün. Was die Menschen in den Stadtteilen bewegt und wie die Parteien reagieren wollen.

Eigentlich ist es nur eine alte Blechdose. Jemand hat sie am Geländer der Bismarckbrücke befestigt. Sie ist grün angemalt mit einer gelben Blume in der Mitte, mit Erde gefüllt und bepflanzt. Doch ist das, was da an der Brücke hängt, mehr als eine bloße Blechdose. Es ist ein Ausdruck für die politische Vorliebe, die viele Bewohnerinnen und Bewohner des Bahnhofs-und Bismarckviertels haben. Es ist eine Hochburg der Grünen in Augsburg, deren Kandidatin Claudia Roth holte hier knapp 35 Prozent der Erststimmen, für Volker Ullrich von der CSU blieb mit um die 20 Prozent hier nur der zweite Platz. Wer sich die Karten mit den Wahlergebnissen anschaut, der sieht: Die Augsburger Innenstadt hat sich bei der Bundestagswahl deutlich grün eingefärbt, hier ist die Öko-Partei mehrheitsfähig. Außen herum bleibt die Karte schwarz - je ländlicher die Stadtteile, umso mehr Stimmen gab es für die CSU. Noch reicht das für die CSU, um in Augsburg den Ton anzugeben. Doch wie lange noch? Eine Spurensuche am Tag nach der Bundestagswahl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen