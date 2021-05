Augsburg

"Was anderes sehen": Wo Augsburger über Pfingsten Urlaub machen

Plus Die Inzidenzen sinken, und viele sehen ihre Chance auf eine Reise oder Kurztrip. Der Chef eines Reisebüros sagt, die Augsburger entscheiden sich schneller als sonst.

Von Andrea Wenzel und Leonhard Pitz

Ulrike Kolbe freut sich auf Pfingsten. Dann wird sie mit ihrem Mann Frank Ruzicka und einem befreundeten Paar endlich wieder verreisen. Es geht nach Weitnau im Oberallgäu und dort in ein altes Bauernhaus, das zu einem Ferienhaus umgebaut wurde. Die Fahrt dorthin ist für Ulrike Kolbe und ihren Mann schon eine lieb gewonnene Tradition. Dass sie diese auch in diesem Jahr fortsetzen können, freut die 67-Jährige besonders: "Anfang voriger Woche haben wir noch nicht dran geglaubt, dass es möglich sein wird. Wir waren seit September nicht mehr weg." Jetzt freue sie sich auf das Gefühl, in der Natur zu sein, weg aus der Stadt - und darauf, dass man wieder mit Freunden beisammen sein könne. Doch was ist in den Pfingstferien überhaupt machbar - und wo zieht es die Augsburger hin?

