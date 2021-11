Augsburg

vor 46 Min.

Was bedeuten die neuen Corona-Rekordwerte in Augsburg für die Kliniken?

Plus Die Zahl der Neuinfektionen in Augsburg ist so hoch wie nie. Verschobene OPs haben auf Intensivstationen etwas Platz geschaffen. Wie lange das reicht, ist unklar.

Von Stefan Krog

In Augsburg werden bei den täglich gemeldeten Neuinfektionen inzwischen Allzeit-Höchstwerte gemeldet. Mit 374 Neuinfektionen am Dienstag lag die Zahl so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Formell vermeldete die Stadt am Donnerstag mit 431 Fällen sogar noch mehr Neuinfektionen, allerdings spielten hier Nachmeldungen aus den Vortagen eine erhebliche Rolle.



Der Inzidenzwert in Augsburg lag am Freitag bei 526,7. Binnen einer Woche stieg er damit noch einmal um mehr als 100, er ist allerdings noch ein gutes Stück von den Lockdown-Regionen im Südosten Bayerns mit Inzidenzen jenseits der 1000 entfernt. Die Intensivstationen müssen indes weiter mit einem starken Anstieg der Patientenzahlen rechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen