Was halten Augsburger von einem Riesenrad am Königsplatz?

Plus Die Idee eines Unternehmers für ein Riesenrad am Königsplatz sorgt für Gesprächsstoff. Passanten sind teils entsetzt, es gibt aber auch Zustimmung für den Vorstoß.

Bis jetzt ist es nur eine Idee, doch schon bald könnte es am Augsburger Königsplatz hoch hinaus gehen. Ein Unternehmer plant einen dauerhaften Standort eines Riesenrads im Herzen von Augsburg. Wir haben uns umgehört und bei Passanten in der Innenstadt nachgefragt. Die Meinungen gehen dabei stark auseinander.