Wechsel am Amtsgericht Augsburg: Franz Gürtler ist neuer Präsident

Das Amtsgericht Augsburg hat einen neuen Präsidenten an der Spitze. Er ist in der Behörde kein Unbekannter.

An der Spitze des Augsburger Amtsgerichts gibt es einen Wechsel. Der bisherige Präsident Bernt Münzenberg ist nach München gegangen. Dort wurde er zum Präsidenten des Landgerichts München II ernannt. An seiner Stelle leitet nun Franz Gürtler das Amtsgericht in Augsburg.

Franz Gürtler ist neuer Präsident am Augsburger Amtsgericht

Franz Gürtler ist der neue Präsident am Amtsgericht. Foto: Amtsgericht Augsburg

Der 57-jährige Gürtler hatte dort bereits als Vizepräsident Erfahrungen in der Behördenleitung gesammelt. Zuletzt arbeitete er als Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich bescheinigte ihm bei der offiziellen Amtsübergabe eine "hohe Fachkompetenz, Leistungsstärke und Entschlusskraft".

Franz Gürtler begann seine Justizkarriere 1993 bei der Staatsanwaltschaft Landshut. Er war unter anderem Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Augsburg und als Richter am Landgericht Landshut tätig. Auch arbeitete er im bayerischen Justizministerium. Sein Vorgänger Bernt Münzenberg war von 2013 bis zum März dieses Jahres Präsident des Amtsgerichts Augsburg. (AZ)

