Wechsel bei den Grünen im Augsburger Stadtrat

Kerstin Kipp legt aus beruflichen Gründen ihr Mandat nieder. Nachrücken wird Buchhändler Meinolf Krüger.

In der 14-köpfigen Stadtratsfraktion der Grünen gibt es einen Wechsel: Prof. Kerstin Kipp, die vor eineinhalb Jahren erstmals in den Stadtrat einzog, gibt ihr Mandat aus beruflichen Gründen ab. Kipp hat einen Ruf auf eine volle Hochschulprofessur für Sprechwissenschaft in Stuttgart erhalten. Nachrücker wird Buchhändler Meinolf Krüger (Taschenbuchladen im Färbergäßchen). Der Wechsel soll zum 27. Oktober stattfinden.

Meinolf Krüger Foto: Dorina Pascher

"Durch meinen beruflichen Hintergrund liegen mir vor allem die Kulturpolitik, die soziale Teilhabe in einer bunten Stadtgesellschaft und das Thema Stadtentwicklung mit besonderem Blick auf die Herausforderungen für die Innenstadt am Herzen", so Krüger. Die Fraktionschefs Peter Rauscher und Verena von Mutius-Bartholy dankten Kipp für ihre engagierte Arbeit im Stadtrat. (skro)