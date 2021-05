Wechselgeld-Masche: Frau betrügt Verkäuferin in Augsburger Bäckerei

Eine Frau bittet die Verkäuferin einer Bäckerei in Augsburg, kleinere Geldscheine in größere zu wechseln. Dabei kommt es zu einem Betrug. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine mutmaßliche Betrügerin hat am Freitag eine Bäckerei in der Neuburger Straße um Geld gebracht. Nach Angaben der Polizei bat die unbekannte Frau gegen 16 Uhr eine Verkäuferin, kleinere Geldscheine in größere zu wechseln. Die Verkäuferin zählte die ihr als 400 Euro angegebenen 10-Euro-Scheine und kam auf einen Fehlbetrag von zehn Euro, woraufhin die Unbekannte das Geld erneut vor den Augen der Angestellten zählte und schließlich einen Zehn-Euro-Schein hinzulegte, so die Polizei.

Wechselgeld-Betrug in Augsburg: Die Polizei sucht Zeugen

Die Verkäuferin wechselte im Anschluss das Geld in größere Geldscheine und händigte es der Frau aus. "Bei einer späteren Zählung stellte die Verkäuferin fest, dass ihr durch den Trickbetrug lediglich 200 Euro in zwanzig Zehn-Euro-Scheinen ausgehändigt worden waren", berichtet die Polizei weiter. Der Bäckerei entstand somit ein Betrugsschaden in Höhe von 200 Euro.

Die Täterin soll etwa 1,85 Meter groß und 50 Jahre alt sein. Sie hat der Beschreibung zufolge einen kräftigen Körperbau und ein südländisches Aussehen sowie glatte, kurze Haare. Bekleidet war sie mit einem Hosenanzug. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)