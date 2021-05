Wegen Corona fällt auch der Herbstplärrer 2021 in Augsburg aus

Ich finde diese Entscheidung ist dem OB Reiter bestimmt nicht leicht gefallen, aber bedenkt man, dass das Oktoberfest von vielen Menschen aus der ganzen Welt besucht wird, was ich eigentlich Positiv finde, ist es sehr angemessen das Oktoberfest ab zu sagen. Die Pandemie ist in der Welt bestimmt noch nicht so eingedämmt wie wir es gerne hätten und wir schränken uns schon sehr ein in unserem normalen Leben. Ich finde das soll doch nicht alles umsonst gewesen sein? Ich finde es Heuer nochmal Richtig. Respekt an die Verantwortlichen, die auch mit Sicherheit wissen, wie viel Einnahmen einiger Unternehmer da durch entgehen. Aber das Virus macht eben vor niemanden halt und schon gar nicht vor so einer Menschen Menge.

