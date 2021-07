Augsburg

06:00 Uhr

Wegen Corona haben Hunderte Schüler in Augsburg den Anschluss verloren

Plus Schüler aller Schularten in Augsburg sind aufgrund der Corona-Pandemie abgehängt und haben Lernrückstände. Verschiedene Förderprogramme sollen ihnen jetzt helfen.

Nach den Pfingstferien sind Augsburgs Schülerinnen und Schüler erstmals seit dem Herbst in den vollen Präsenzunterricht zurückgekehrt. Seit einigen Tagen dürfen Grundschüler, wenn sie an ihrem Platz im Klassenzimmer sitzen, auch die Maske abnehmen. Alles Indizien, dass der Schulalltag nach langem Ausnahmezustand wieder ein Stück normaler wird. Corona hat dennoch Spuren hinterlassen: Rund 200 Jungen und Mädchen an Augsburgs Mittelschulen haben nach einer Einschätzung des Staatlichen Schulamts den Anschluss verloren. Auch die von den Grundschulen gemeldeten rund 70 Kinder, bei denen Distanz- und Wechselunterricht zu großen Lücken geführt hat, seien nicht zu vernachlässigen, berichtete Schulamtschef Markus Wörle. Auch an den weiterführenden Schulen haben sich Wissenslücken aufgetan.

