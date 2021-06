Augsburg

23.06.2021

Wegen Randale in der Maxstraße: Kein Riesenrad auf Rathausplatz

Plus Es wird nichts aus den Riesenrad-Plänen auf dem Rathausplatz - auch wegen der Randale in der Maxstraße. Dafür ist eine Alternative geplant - und ein Vergnügungspark auf dem Plärrer.

Von Jörg Heinzle

Das geplante Riesenrad, das in diesem Sommer auf dem Augsburger Rathausplatz stehen sollte, kommt doch nicht. Entsprechende Pläne sind nach Informationen unserer Redaktion wieder verworfen worden. Ein Grund dafür sind die Ausschreitungen vom Wochenende in der Innenstadt. Offenbar gab es unter anderem Befürchtungen, dass Nachtschwärmer auf das Riesenrad klettern und sich und andere damit in Gefahr bringen könnten. Vorgesehen ist allerdings eine Alternative. Und es soll demnächst auch wieder einen Vergnügungspark auf dem Plärrergelände geben - ähnlich der Veranstaltung vom Vorjahr.

