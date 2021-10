Wegen Sturm "Ignatz": Augsburger Zoo bleibt am Donnerstag geschlossen

Die Türen des Augsburger Zoos bleiben am Donnerstag geschlossen. Grund dafür ist Sturm "Ignatz", der mit hohen Geschwindigkeiten durch Deutschland zieht.

Sturm "Ignatz" hat am Donnerstagmorgen Deutschland erreicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen, die auch durch die Region Augsburg ziehen - darauf hat nun der Augsburger Zoo reagiert: Wie die Leitung am Morgen in einer Pressemitteilung erklärte, bleibt der Zoo am Donnerstag geschlossen.

Nach Warnung: Augsburger Zoo schließt wegen Sturm "Ignatz"

Die Warnung des Deutschen Wetterdiensts für Schwaben und Oberbayern gilt vorerst bis Donnerstag, 18 Uhr. Über den Tag hinweg werden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erwartet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch