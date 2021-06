Augsburg

vor 19 Min.

Wegen Umbau schließt der Marktkauf Göggingen für mehrere Monate

Die Marktkauf-Filiale in Göggingen wird umgebaut.

Plus Die Renovierung des Marktkaufs Göggingen läuft seit Längerem. Ab Juli soll der Markt komplett schließen. Wie es mit den anderen Geschäften im Center weitergeht.

Von Leonhard Pitz

Leere Regale im Supermarkt - was zunächst nach den dunklen Tagen der ersten Pandemiewelle klingt, hat beim Marktkauf in Göggingen andere Gründe. Seit Längerem kündigen dort Durchsagen und Plakate einen Umbau an, auch Fleisch- und Käsetheke sind hinter Sperrholzwänden verschwunden.

Themen folgen