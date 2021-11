Augsburg

18:02 Uhr

Weihnachtseinkauf: Frauen sind laut einer Studie spendabler als Männer

Glaubt man einer neuen Studie, werden in Augsburg diesmal besonders viele Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen.

Plus Laut einer Umfrage gibt es einen neuen Trend beim Weihnachtseinkauf in Augsburg: Frauen wollen diesmal mehr Geld für Präsente ausgeben als Männer. Womit hängt das zusammen?

Von Eva Maria Knab

Es soll Leute geben, die schon im Sommer Weihnachtsgeschenke kaufen. Viele Augsburgerinnen und Augsburger werden sich aber wohl erst jetzt überlegen, was sie Familie und Freunden zum Fest schenken wollen. Die steigenden Corona-Infektionszahlen dürften den Einkaufsbummel nicht einfacher machen. Wer ist vor Weihnachten besonders gestresst? Und wer will besonders spendabel sein? Das erklärt eine neue Studie der privaten FOM-Hochschule, die einen Standort in Augsburg hat und das Einkaufsverhalten vor Weihnachten analysiert. Sie kommt zu überraschenden Ergebnissen.

