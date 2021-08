Augsburg

23.08.2021

Weltweites Erfolgsmodell? Fuggerei expandiert nach Afrika

Vor 500 Jahren gründete Jakob Fugger der Reiche in Augsburg die Fuggerei. Die erfolgreiche Idee dieser ältesten Sozialsiedlung der Welt soll zum Jubiläum in alle Welt getragen werden.

Plus 500 Jahre nach Gründung sollen Sozialsiedlungen nach dem Augsburger Vorbild in anderen Ländern entstehen. Zwei Interessenten gibt es, doch sie müssen einige Herausforderungen meistern.

Von Nicole Prestle

500 Jahre nach Gründung der Augsburger Fuggerei wollen die Nachfahren des Stifters Jakob Fugger neue Wege gehen: Die Sozialsiedlung soll als Idee künftig in andere Länder exportiert werden. Konkret sind diese Pläne für Sierra Leone in Afrika und Litauen im Baltikum, wo es bereits Interessenten gibt. Sie werden als Partner eng mit den Fugger’schen Stiftungen zusammenarbeiten, denn auch eine „Fuggerei der Zukunft“ muss den Anforderungen gerecht werden, die der Stifter vor 500 Jahren an das Original stellte. Vorgestellt wurden die Pläne am Montag bei einem Festakt, zu dem auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gekommen war.

