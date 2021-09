Weniger Autostellplätze bei Neubauten - ein spannendes Experiment

Plus Die Idee, Autostellplätze in Neubau-Wohnanlagen zu reduzieren und mehr Radstellplätze auszweisen, soll den Pkw-Verkehr an der Quelle eindämmen.

Die Reduzierung der Autostellplätze in Mehrfamilienhaus-Neubauten ist wohl der weitreichendste Schritt, den die Einigung zwischen Stadt und den Vertretern des Fahrradbürgerbegehrens enthält. Das Ziel: Den Autoverkehr nicht umleiten oder ihm eine Fahrspur wegnehmen, weil sonst nicht genug Platz für einen Radweg ist, sondern ihn schon an der Quelle gar nicht entstehen zu lassen. Weniger Autostellplätze in neuen Wohnanlagen sollen, gepaart mit mehr Fahrradstellplätzen und Sharing-Angeboten oder guter ÖPNV-Anbindung, den Autoverkehr von Anfang an einzudämmen. Auf dem Lederle-Areal werden so relativ viele Radparkplätze (auch überdacht) entstehen.

