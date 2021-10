Weniger Einwohner in Augsburg: Corona stoppt Bevölkerungswachstum auch 2021

Plus Die Zahl der Zuzüge nach Augsburg dürfte in diesem Jahr deutlich nach unten gehen. Es ziehen mehr Menschen weg, als neu dazukommen. Ist die Entwicklung dauerhaft?

Die Bevölkerungsentwicklung in Augsburg wird wohl auch im Jahr 2021 coronabedingt stagnieren und sogar mit einem leichten Minus abschließen. Zum September diesen Jahres lag die Zahl der Augsburger und Augsburgerinnen (Erst- und Zweitwohnsitz) bei 298.103. Das ist ein Rückgang um etwa 180 im Vergleich zum September des Vorjahres. Zwar ist im Oktober mit dem Beginn der Studiensemester in der Regel noch mit einem gewissen Zuzug zu rechnen, doch der dürfte allenfalls dafür sorgen, das Vorjahresniveau von 299.021 Einwohnern und Einwohnerinnen vom Dezember zu halten. Dabei sah es vor einiger Zeit noch ganz anders aus.