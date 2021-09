Augsburg

Weniger Kurzarbeit: Firmenchefs in der Region Augsburg sind zuversichtlich

Plus Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in der Region Augsburg sind zurückgegangen. Die Unternehmen stehen dennoch vor Herausforderungen.

Von Michael Hörmann

Das Stimmungsbild in der heimischen Wirtschaft hellt sich auf, die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind bei Weitem nicht mehr so massiv wie vor einigen Monaten. Diese positive Entwicklung der jüngsten Wochen spiegelt sich am Arbeitsmarkt wider. Die Arbeitslosenquote im Wirtschaftsraum lag Ende August bei 4,1 Prozent. Im August 2020 stand sie noch bei 4,9 Prozent. Auch die Kurzarbeit ist zurückgegangen. Dieser Trend halte seit Februar an, sagt Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. In den Augsburger Unternehmen wachse die Zuversicht, heißt es bei den Wirtschaftskammern. "Die Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen sind auf Erholungskurs", sagt IHK-Sprecher Ercin Özlü. Im Handwerk beurteilen fast 90 Prozent der Firmen in der Region ihre Geschäftslage mit gut oder befriedigend. Probleme und Herausforderungen bestünden jedoch weiterhin.

