Weniger Lokale: So läuft die Bundestagswahl in Augsburg ab

Plus Die Stadt Augsburg verschickt die Benachrichtigungen für die Bundestagswahl. 1200 Personen haben bereits gewählt. Warum es dieses Mal weniger Wahllokale gibt.

Der weiße Zettel ist knapp 21 Zentimeter breit und 67 Zentimeter hoch. Auf diesem Stimmzettel werden die Augsburgerinnen und Augsburger mitentscheiden, wer künftig in Berlin regiert. 16 Frauen und Männer bewerben sich für das Direktmandat im Wahlkreis Augsburg-Stadt, zu dem auch die Stadt Königsbrunn gehört. Nicht jede Partei stellt jedoch einen Direktkandidaten. Auf dem Stimmzettel stehen insgesamt 26 Parteien. Bei der Stadt Augsburg geht wegen der Bundestagswahl am 26. September jetzt die Post ab. Die Wahlbenachrichtigungen werden versandt. Mehr als 1200 Personen hätten allerdings bereits gewählt, sagt Kreiswahlleiter Dieter Roßdeutscher auf Anfrage unserer Redaktion. Die Frühstarter gingen einen besonderen Weg.