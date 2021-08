Augsburg

06:30 Uhr

Weniger Verkehr, mehr Platz: So könnten Augsburgs Plätze schöner werden

Noch nicht so schön: Der Helmut-Haller-Platz in Oberhausen könnte nach Einschätzung von Experten ein Lifting vertragen.

Plus Krawalle, Drogenabhängige und ein Trend zum Rummel: Im öffentlichen Raum der Stadt Augsburg gibt es viele Probleme. Experten erklären, was man besser machen könnte.

Von Eva Maria Knab

Am Helmut-Haller-Platz macht es sich an diesem Sommertag eine Männerrunde in Bob's Kiezgarten bei Weißbier und Würstl gemütlich. Ein paar Meter weiter sitzen Süchtige im Schatten von Bäumen und Hochbeeten. Mittendrin steht ein weißes Schild: "Ballspielen verboten" - und das auf einem Platz, der Augsburgs wohl berühmtesten Fußballspieler gewidmet ist. Solche Widersprüche und viele andere Nutzungskonflikte fallen Architekturhistoriker Gregor Nagler sofort auf. Zusammen mit weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat er sich zehn wichtige Plätze in der Stadt genau angeschaut, um ihren Wandel in der Gestaltung und Nutzung zu analysieren. Was Nagler auffällt: "In Augsburg gibt es einen starken Trend zur Kommerzialisierung von Plätzen, wo das nicht funktioniert, droht Verödung." Dabei ginge es auch anders.

