Augsburg

06.06.2021

Wer hinter den Lampions in der Augsburger Fußgängerzone steckt

Die grünen Lampions samt Schmetterlingen sind in der Annastraße und auf dem Stadtmarkt ein Hingucker.

Plus Eine bunte Dekoration ziert Annastraße und Stadtmarkt in Augsburg. Walter Sager hat an dem Konzept gefeilt - die Installation wird sich im Juli nochmals verändern.

Von Liliana Ludwig

Mit den Lockerungen ist auch das pulsierende Leben in der Innenstadt zurück. Für das nötige Flair beim Einkaufsbummel sorgen seit einigen Tagen grünfarbene Lampions, die über der Annastraße und dem Stadtmarkt angebracht sind. Der Hingucker neben den grünen Bällen sind Schmetterlinge, die an den Lampions befestigt sind.

