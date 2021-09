Wertach in Augsburg führt viel Wasser - aber kein Hochwasser

Durch die Regenfälle der vergangenen Tage sind Wertach und Lech angeschwollen. Das sieht man unter anderem im Bereich der Kulperhütte in Augsburg.

Die Wertach in Augsburg führt aktuell eine Menge Wasser - deutlich sichtbar ist das unter anderem an der Kulperhütte, wo es sonst am Ufer meist ein ganzes Stück nach unten geht, ehe das Wasser kommt. Der Grund für den relativ hohen Pegel sind die starken Regenfälle der vergangenen Tage, die es vor allem am Alpenrand gegeben hat. Eine Hochwassergefahr bestand für Augsburg, anders als in einigen anderen Gebieten Bayerns, aber nicht.

Nach starken Regenfällen ist die Wertach in Augsburg deutlich angeschwollen. An der Kulperhütte zeigen sich die Wassermassen deutlich. Video: Silvio Wyszengrad

Der Wasserstand an Wertach und Lech in Augsburg ist gestiegen

An der Wertach in Oberhausen wurde in der Nacht zum Dienstag kurz die Meldestufe 1 überschritten - das bedeutet, dass es im Uferbereich kleine Überschwemmungen geben kann, die aber keine Gefahr bedeuten. Seitdem geht der Wasserstand aber wieder zurück. Auch der Lech führt derzeit ordentlich Wasser, es wurde aber zu keiner Zeit eine Meldestufe überschritten. (jöh)