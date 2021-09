Wettbwerb des Deutschen Handwerks: Augsburger Unternehmen erfolgreich

54 Handwerkerinnen und Handwerker sind beim Leistungswettbwerb des Deutschen Handwerks ausgezeichnet worden. Auch Augsburger Unternehmen hatten erfolgreiche Teilnehmer.

Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks werden jedes Jahr die besten Nachwuchskräfte in verschiedenen Gewerken gesucht. In einer ersten Runde sind nun zunächst die Sieger in den Kammerbezirken ermittelt worden. Für Augsburger Ausbildungsbetriebe konnten sich Leonie Böttcher (Gronde Sehen&Hören), Jamil Daka (Angelika Frank in Fa. Werner Frank Malerbetrieb), Anna Tutert (Staatstheater Augsburg), Elmar Zimmermann (Drescher & Lung), Lina Meyn (Hunger & Simmeth), Johannes Knoll (Erhardt + Leimer), Johannes Büchler (Betrieb möchte nicht genannt werden) und Robert Rau (Autohaus Reisacher) durchsetzen. Sie treten nun beim Landeswettbewerb an und wollen sich dort das Ticket für die Entscheidung im Bund holen.

Wettbwerb des Deutschen Handwerks: 54 Gewinner aus Schwaben

Insgesamt vergaben die Juroren Auszeichnungen an Nachwuchskräfte aus 54 verschiedenen Gewerken in Schwaben - von klassischen Handwerksberufen wie Kraftfahrzeugmechatroniker, Friseurin oder Maurer bis hin zu ausgefallenen Branchen wie Verfahrenstechnologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft, dem Schneidwerkzeugmechaniker oder der Keramikerin. Hans-Peter Rauch, Präsident der HWK Schwaben: „Wenn junge Menschen nach ihrer Ausbildungsprüfung unter erschwerenden Corona-Bedingungen noch an einem Wettbewerb teilnehmen und darin so siegreich sind wie Sie, dann zeugt das von einer besonderen Einsatzbereitschaft und von einer besonderen Begeisterung für das eigene Handwerk!“ (nist)