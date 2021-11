Augsburg

vor 18 Min.

Wetten, dass Sie sich an diese Showauftritte aus Augsburg erinnern?

Nina Kaimer wurde im Dezember 2013 Wettkönigin bei der '"Wetten, dass...?"-Show in Augsburg. Moderator war Markus Lanz.

Plus Am Samstag kehrt Thomas Gottschalk mit vielen bekannten Gästen zurück, auch in Augsburg war die ZDF-Show schon zu Gast. Eine ehemalige Wettkönigin erinnert sich.

Von Michael Hörmann

Für jüngere Menschen mag die ZDF-Show "Wetten, dass...?" ein Relikt vergangener Fernsehzeiten sein. Im Dezember 2014 wurde die Sendung eingestellt, die zuvor über viele Jahre hinweg ein Millionenpublikum vor dem Bildschirm erreichte. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehnten sich förmlich nach der Show. Das Aus kam, weil die Einschaltquote extrem gesunken war. Am Samstagabend kehrt die Show nun zurück - mit Moderator Thomas Gottschalk. Nürnberg ist Austragungsort, doch es soll ein einmaliger Auftritt bleiben. Dass "Wetten, dass...?" viele Verbindungen mit Augsburg hat, wissen Kenner der Show. Und wetten, dass Sie sich an diese großen Fernsehmomente aus Augsburg erinnern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen