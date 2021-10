Augsburg

25.10.2021

Wie Lieferando Augsburger Restaurants Umsatz abgräbt

Plus Lieferando schaltet Parallelinternetseiten für Restaurants in Augsburg – oft ohne dass deren Inhaber davon wissen. Die Masche ist so lukrativ wie fragwürdig.

Von Max Kramer

Die Maximilians-Klause in Augsburg setzt auf das Konzept Tradition. Auf der Speisekarte des Restaurants in der Jesuitengasse steht viel Bayerisch-Schwäbisch-Herzhaftes, das Interieur mutet urig an, man isst in historischen Gemäuern neben einer Ritterrüstung. Doch auch hier ist man den Schritt in die Moderne gegangen: Das Restaurant bietet einen hauseigenen Lieferservice an. Wer dort bestellen will und keine Telefonnummer zur Hand hat, fragt Online-Suchmaschinen wie Google. Über die Anfrage "Maximilians-Klause Augsburg" erscheinen dort jedoch zwei Internetseiten, die zum Verwechseln ähnlich sind, mit identischem Impressum. Hinter einer steht Inhaber Sharokin Zomaya. Hinter der anderen steht Lieferando, Deutschlands bekanntester Lieferdienst. Und damit beginnt der Ärger.

