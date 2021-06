Wie die 66 Jahre alte Elefantendame Targa um ihre Gefährtin Burma trauert

Plus Die 66-jährige Targa im Augsburger Zoo verhält sich ungewöhnlich, wohl um Stress abzubauen. Wie die wohl älteste Elefantin der Welt jetzt alleine zurechtkommt.

Die beiden Elefanten Targa und Burma im Augsburger Zoo waren beste Freundinnen. Nun hat Targa ihre Gefährtin verloren, mit der sie 34 Jahre zusammen war. "Ihre Trauer über den Verlust von Burma ist spürbar", sagt Zookurator Thomas Lipp. Das schließt er aus ungewöhnlichen Details in ihrem Verhalten.