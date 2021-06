Augsburg

Wie eine 18-Jährige ihre kranke Mutter aus Syrien nach Augsburg holen will

Plus Die Syrerin Lana Hameh hat sich in Augsburg integriert, sie arbeitet bei der katholischen Landjugend. Doch es gelingt ihr bisher nicht, ihre kranke Mutter zu sich zu holen.

Von Miriam Zissler

Lana Hameh macht ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) in Augsburg. Die 18-Jährige wird von ihren Kollegen als offen, interessiert und zielstrebig beschrieben. Sie sei aber auch traurig und bestürzt. 2015 kam ihr Vater als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland, 2017 durfte sie noch als Jugendliche ihrem Vater folgen. Doch die Familie ist zerrissen. Ihre Mutter konnte die Reise damals nicht antreten, weil sie aufgrund einer Operation reiseunfähig war. Nun gab es einen neuen Anlauf, um die Familie in Deutschland zu vereinen. Die Hamehs versuchten, die inzwischen an Brustkrebs erkrankte Mutter nach Augsburg zu holen. Doch die Behörden stellen sich quer.

