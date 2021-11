Wie eine Augsburger Familie das jüdische Lichterfest Chanukka feiert

Plus Weihnachten steht vor der Tür, doch für jüdische Familien ist ein ganz anderes Fest wichtig. Es heißt Chanukka. Eine Familie erzählt, warum sie ab Sonntag acht Tage lang feiert.

Während es noch rund vier Wochen bis Weihnachten sind, muss sich Keren mit den Geschenken jetzt beeilen. Die Zwölfjährige will für ihre Eltern etwas basteln. Denn schon am Sonntag beginnt Chanukka. Das jüdische Lichterfest zählt zu den wichtigsten Bräuchen des jüdischen Glaubens. Dieses Jahr wird es vom 28. November bis 6. Dezember gefeiert, auch bei der Augsburger Familie Lisowski. Bei den drei Kindern ist die Vorfreude groß.