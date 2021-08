Augsburg

vor 56 Min.

Wie eine Mutter im Rollstuhl den Alltag mit ihrer Tochter meistert

Plus Josepha Wagner sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl. Nun hat sie ein Kind bekommen und bewältigt den Alltag auch dank professioneller Hilfe. Was sie Frauen in ihrer Situation rät.

Von Silvia Kämpf

Der Kinderwunsch reifte bei Josepha Wagner etwa zehn Jahre lang. Von Geburt an querschnittsgelähmt, ist die 35-Jährige nun aber seit Februar Mutter einer Tochter, Amelie. Und das, wie sie selbstbewusst sagt, auf völlig natürlichem Weg. Als der "passende Mann" kam und die Möglichkeit von Unterstützung im Alltag in Aussicht stand, begrub sie den vielleicht letzten Zweifel und entschied sich für die Schwangerschaft. Die Zeit seit der Geburt hat sie Dank der Hilfe einer Augsburger Beratungsstelle gut gemeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

