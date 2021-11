Wie es eine Mutter von vier Kindern zur Gerichtspräsidentin schaffte

Plus Ulrike Mayer ist nicht nur die erste Frau an der Spitze des Augsburger Sozialgerichts, sie ist auch vierfache Mutter. Die 55-Jähriger erzählt, wie sie das schaffte.

Sie ist die erste Frau auf dieser Position: Richterin Ulrike Mayer hat vor einigen Wochen die Leitung des Sozialgerichts Augsburgs übernommen. Immer wieder sei sie auf ihrem beruflichen Weg dahin kritisch beäugt worden, ob sie das alles schaffe, erzählt Mayer. "Es erfüllt mich jetzt schon mit Stolz, dass ich mich bewiesen habe", sagt die Frau mit dem ansteckenden Lachen. Auch weil sie Mutter von vier Kindern ist, begegneten der 55-Jährigen im Berufsleben immer wieder Vorbehalte. Ulrike Mayer erzählt offen, wie sie die Herausforderungen unter einen Hut bekam und was sie heute bei jungen Frauen manchmal schade findet.