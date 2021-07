Augsburg

Wie lange bleiben Augsburgs Grüne noch der Juniorpartner?

Plus Schwarz-Grün zeigt sich nach gut einem Jahr in Augsburg als stabiles Bündnis. Beim Sommerempfang der Grünen klingt aber auch durch: Sie wollen mehr sein als der kleinere Partner.

Von Jörg Heinzle

Am Ende zitiert die grüne Augsburger Bundestagsabgeordnete Claudia Roth einen Sohn der Stadt, Bertolt Brecht, in leicht abgewandelter Form. „Ändere die Regierung, die Welt braucht es“, ruft sie den Besucherinnen und Besuchern des Sommerempfangs der grünen Stadtratsfraktion zu. Und auch Oberbürgermeisterin Eva Weber, obwohl von der CSU, applaudiert – jedoch erst mit etwas Verzögerung. Vorher ruft sie der Rednerin noch zu, dass sie das so nicht beklatschen könne.. Allerdings hat die Oberbürgermeisterin bisher auch keinen Hehl daraus gemacht, dass sie sich schwarz-grüne Bündnisse durchaus auch im Landtag und im Bundestag vorstellen könnte. Nach über einem Jahr Schwarz-Grün in Augsburg hat sich daran offenbar nichts geändert.

