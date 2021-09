Augsburg

Wie sich Augsburger jetzt noch von der Corona-Impfung überzeugen lassen

Auf dem Platz vor dem Grünen Kranz in Lechhausen haben sich in den vergangenen Wochen mehr als 1400 Menschen impfen lassen - darunter auch viele Migrantinnen und Migranten.

Plus Augsburg hat die zweithöchste Corona-Inzidenz in Bayern, doch die Impfkampagne kommt nur mühsam voran. Welche Impfangebote funktionieren - und wie die Stadt weitermachen will.

Von Ina Marks

Immer wieder hatte er überlegt, ob er sich impfen lässt. Jetzt sitzt Mahmut Abderdam tatsächlich vor dem Impfmobil in Lechhausen vor dem Grünen Kranz und wartet auf seine erste Spritze. Aus zwei Gründen, wie der 23-jährige gebürtige Syrer sagt: "Ich will ab Oktober wieder ins Fitnessstudio gehen und nicht jedes Mal einen Test bezahlen." Zudem habe er bei Freunden gesehen, dass sie die Impfung gut vertrugen. Knapp über 56 Prozent der Augsburgerinnen und Augsburger sind bislang komplett geimpft, die Sieben-Tage-Inzidenz ist zuletzt dennoch enorm gestiegen. Am Donnerstag lag sie bei 162,6 - hinter der Stadt Rosenheim die zweithöchste in Bayern. Für die Stadt werden die Bemühungen, Menschen zum Impfen zu bewegen, immer zäher. Deshalb wird demnächst auch ein neuer Impfstandort ausprobiert.

