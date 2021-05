Augsburg

Wie sich die Digitalisierung für Augsburgs Bankkunden auswirkt

Wer bei der Stadtsparkasse in Haunstetten in den Videoservice-Raum "Ines" tritt, wird automatisch mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter in der Hauptstelle verbunden.

Plus Eine digitale Bankmitarbeiterin, weniger Filialen und Online-Kontoauszüge statt Papier. Die Bankenwelt hat sich rasant verändert. Das spürt man auch in Augsburg.

Von Andrea Wenzel

Wer die Sparkassen-Filiale Im Thal 5 in Haunstetten besucht, wird von Ines begrüßt. Ines ist aber keine Mitarbeiterin, sondern ein Videoservice-Raum. Wer dort eintritt, steht vor einem großen Bildschirm und wird automatisch mit einem echten Mitarbeiter verbunden. Beispielsweise mit Nina Altenbach. Sie sitzt in der Hauptstelle der Stadtsparkasse in der Innenstadt und kann über den Monitor direkt mit dem Kunden in Haunstetten in Kontakt treten - so, als stünde sie einem am Serviceschalter direkt gegenüber.

