Augsburg

vor 33 Min.

Wie stehen die Chancen auf ein Riesenrad in der Augsburger Innenstadt?

Das Riesenrad "London Eye", das zur Jahrtausendwende gebaut wurde, ist der Vorläufer städtischer Riesenräder. Das Fahrgeschäft in Augsburg am Königsplatz würde aber kleiner ausfallen.

Plus Ob ein Fahrgeschäft für mehrere Jahre in der Innenstadt aufgestellt werden könnte, wird rechtlich geprüft. Ob der Stadtrat das überhaupt will, ist fraglich.

Von Stefan Krog

Die Frage, ob ein Riesenrad in der Innenstadt aufgestellt werden dürfte, wird so schnell nicht geklärt werden. Wie berichtet, gibt es zwei Anfragen von Unternehmen, allerdings wurde beim zuständigen Bauordnungsamt bisher noch kein Bauantrag eingereicht. Dieser wäre nötig, weil das Fahrgeschäft für mehrere Jahre an einem Ort errichtet werden soll.

