Wie wird die Stadt auf die Randale in der Maxstraße reagieren?

Wegen gewaltsamer Ausschreitungen musste die Polizei am Samstag die Feierlichkeiten in der Maxstraße auflösen.

Plus Attacken auf Polizei und Retter: In der Nacht auf Sonntag eskaliert die Situation in der Maxstraße in Augsburg. Die Stadt muss reagieren - aber wie?

Von Andrea Wenzel

Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) war am Samstagabend selbst auf der Maximilianstraße unterwegs, weil er sich ein Bild machen wollte, wie die Situation dort ist. So erlebte er mit, wie eine Auseinandersetzung zwischen jungen Feiernden und der Polizei derart eskalierte, dass die Beamten Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzen mussten, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Gegen zwei Uhr nachts musste dann die Feiermeile sogar komplett geräumt werden, um den gewaltsamen Ausschreitungen endgültig ein Ende setzen zu können. Es dauerte noch länger, bis es endlich ruhiger wurde in der Innenstadt. Die Stadt, so viel steht fest, wird auf diese Nacht reagieren müssen. Nur wie?

