Augsburg

vor 35 Min.

Wieder Wartezeit für Corona-Impfung: So will Augsburg die Kapazitäten hochfahren

Plus Steigende Corona-Zahlen und der Wunsch nach dem Booster: Wer sich in Augsburg impfen lassen will, muss wieder mehr Geduld aufbringen. Die Stadt will schnell reagieren.

Es sind Themen, von denen man hoffte, sie seien Vergangenheit. Die Corona-Zahlen steigen weiter stark an, in der Stadt Augsburg lag die Inzidenz am Mittwoch bei 334. Gleichzeitig muss man auch beim Impfen wieder mehr Geduld aufbringen. So wie zuletzt, als man bei den städtischen Impfangeboten auch ohne Termin schnell zum Zug kam, ist es nicht mehr. Die Stadt Augsburg schreibt auf ihrer Internetseite: "Beim Impfen ohne Termin kann es leider aktuell zu längeren Wartezeiten kommen. Bei sehr hoher Nachfrage kann leider auch nicht immer garantiert werden, dass alle Personen, die spontan vorbeikommen, am selben Tag geimpft werden können." Teils liegt es daran, dass sich nun doch noch Menschen, die bislang ungeimpft sind, für die Spritze entscheiden. Gleichzeitig wollen immer mehr Geimpfte eine Auffrischung. Wie geht es beim Impfen in Augsburg weiter?

