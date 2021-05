Wieder vereint: Augsburger Polizei rettet verirrtes Küken

Ein Küken irrt hilflos auf einer Augsburger Straße herum. Dann kommt die Polizei. Der Einsatz ist niedlicher als der mit der randalierenden Ratte.

Man muss es einfach sagen: Küken sind viel schöner anzusehen als Ratten. Insofern hatte die Augsburger Polizei nun einen schöneren Einsatz als unlängst ihre Kollegen von der Berufsfeuerwehr. Die Beamten der Polizeiinspektion Oberhausen wurden über ein einzelnes Küken informiert, das auf einer Straße herumirre. Die Polizei spricht hierbei von einem Entenküken, nach Anmerkungen einiger Internetnutzer handle es sich vermutlich aber um das Küken eines Gänsesägers.

Die Polizeibeamtin konnte das kleine Tier von der Straße retten. Foto: Polizei Schwaben Nord

Die Polizei, ganz Freund und Helfer, kümmerte sich um das kleine Tierchen. Eine Beamtin konnte das Küken einfangen, kurz darauf setzten die Einsatzkräfte das Tier in die Wertach zurück. Weniger süß dagegen war neulich ein Einsatz für die Berufsfeuerwehr. Sie war wegen einer randalierenden Ratte in eine Wohnung in der Jakobervorstadt gerufen worden. Das Tier war dort offenbar über das Klo in das Badezimmer gelangt. (ina)

