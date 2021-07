Wiedersehen nach 20 Jahren zwischen Vater und Sohn endet vor Gericht

Plus Ein schwieriger Fall: Ein 51-Jähriger sagt, dass ihn sein Sohn beim ersten Treffen seit 20 Jahren geschlagen, beleidigt und bedroht habe. Der Sohn sagt: Es gab kein Treffen.

Ob dieser Vater und sein Sohn jemals wieder ein "normales" Verhältnis zueinander haben werden? Jetzt standen sie sich in Augsburg vor Gericht gegenüber, wo sich der 29-jährige Sohn wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung zu verantworten hatte. Sein 51-jähriger Vater hatte ihn angezeigt.