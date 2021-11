Winterland in Augsburg öffnet am Donnerstag - Gögginger Markt fällt aus

Am Donnerstag wird das Winterland mit Eisstockschießen auf dem Augsburger Willy-Brandt-Platz starten. Der Gögginger Markt am Kurhaus fällt hingegen aus.

Die Betreiber des Winterlandes schauen mit Spannung auf den Donnerstag, wenn sich in Berlin die Ministerpräsidenten treffen: Nachdem angesichts des offenen Ausgangs der Beratungen zunächst auch eine Verschiebung des Starttermins im Gespräch war, soll das Außengelände am Donnerstagmittag geöffnet werden und um 19 Uhr eine offizielle Eröffnung im Hüttenbereich stattfinden. Das sagte Betreiber Helmut Wiedemann am Mittwochmittag.

Gleichwohl sei die am Donnerstagnachmittag startende Ministerpräsidentenkonferenz, in der womöglich auch über das Thema Weihnachtsmärkte gesprochen wird, eine spannende Frage. Man werde, auch wenn ein Beschluss zum Verbot von Weihnachtsmärkten falle, aber einige Tage offen haben, bis die Regelung rechtlich greife. "Nach dem Aufwand beim Aufbau, den wir hatten, soll das Winterland wenigstens einen Tag offen sein", so Wiedemann. Im Außenbereich wird eine 2G-Regel gelten (geimpft oder genesen), im Inneren der Hütte 2G Plus (geimpft oder genesen zuzüglich Test).

Die Stadt will wie berichtet weiterhin am Christkindlesmarkt festhalten. Allerdings kündigte auch Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) bereits an, auf die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz zu warten. Der Christkindlesmarkt soll am Montag starten.

Gögginger und Oberhauser Weihnachtsmarkt abgesagt

Abgesagt wird der Gögginger Weihnachtsmarkt am Kurhaus. Das gab die Unternehmergemeinschaft "Wir in Göggingen" jetzt bekannt. Man wolle Besucher und Besucherinnen nicht gefährden und sehe auch eine moralische Pflicht gegenüber dem Gesundheitswesen. "Wir hoffen sehr, dass durch entsprechende Maßnahmen der politisch Verantwortlichen, vom Bund angefangen, der Zustand schnellstmöglich beendet wird und er sich in 2022 nicht nochmals wiederholt. Appelle alleine reichen nicht aus", so Vorsitzender Dieter Kleber. Man hoffe, sich zum Maifest wieder ungezwungen treffen zu können. Auch der Advent in Oberhausen wurde am Mittwoch aufgrund der Corona-Situation abgesagt.

