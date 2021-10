Augsburg

vor 48 Min.

Wird auch die Augsburger Karolinenstraße zur Fußgängerzone?

Plus Die Altaugsburg-Gesellschaft setzt sich dafür ein, die Karolinenstraße in die Verkehrsberuhigung mit einzubeziehen. Auch die Stadt denkt darüber nach - mit mehreren Aber.

Von Nicole Prestle

Die Grünen hatten ihr Ziel im Wahlprogramm deutlich formuliert. Große Teile der Innenstadt sollen in Augsburg mittelfristig zur autofreien Zone werden. Einen Testlauf startet die schwarz-grüne Regierung ab Januar mit einer vorübergehenden Sperrung der Maximilianstraße für den Autoverkehr. Doch es gibt Stimmen, die mehr fordern: Die Altaugsburg-Gesellschaft hat sich mit einem offenen Brief an Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) gewandt. Sie fordert darin, die Karolinenstraße zur Fußgängerzone zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

