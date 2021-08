Augsburg

06:00 Uhr

Wird es geschlossen? Falsche Gerüchte um das Freibad in Lechhausen

Plus Stadt widerspricht einem im Stadtteil kursierenden Gerücht, dass die Einrichtung ab kommendem Jahr dauerhaft geschlossen wird. Die laufende Saison ist bald zu Ende.

Von Michael Hörmann

Es war ein Gerücht, das am Wochenende schnell in Lechhausen die Runde machte und die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil aufschrecken ließ. SPD-Stadträtin Sieglinde Wisniewski wollte es jedenfalls nicht glauben, dass das kleine Lechhauser Bad dauerhaft geschlossen werden soll. Sie wandte sich daher umgehend an Oberbürgermeisterin Eva Weber, um Antworten zu bekommen. Am Montag gab die Stadt Entwarnung. In dieser Badesaison werde die Einrichtung zwar bald schließen, aber im nächsten Jahr werde der Betrieb weitergehen.

