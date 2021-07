Augsburg

vor 47 Min.

Wirt Nikos Mparkas eröffnet in der Augsburger Altstadt seine "Werkstatt"

Adriane und Nikos Mparkas haben das Lokal Nikos Werkstatt in der Altstadt eröffnet.

Plus Im Mittleren Lech in der Altstadt betreibt der Wirt ein neues Lokal mit ungewöhnlichem Namen. Warum der griechische Gastronom nun ein anderes Konzept verfolgt.

Von Michael Hörmann

Er gehört zu den bekanntesten Wirten in Augsburg: Nikos Mparkas betrieb gemeinsam mit seiner Ehefrau Adriane Mparkas 15 Jahre lang das griechische Lokal Nikos Tavernaki im Hunoldsgraben in der Altstadt. Mit großem Erfolg, ohne Reservierung war es nahezu unmöglich, einen freien Platz zu bekommen. Im Herbst kam das Aus am eingeführten Standort. Nach einer mehrmonatigen Zwangspause startet das Gastronomen-Ehepaar wieder durch. Es hat sich manches geändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen