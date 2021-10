Wo ist der Audi R8 abgeblieben? Autoschieber arbeitet mit einigen Tricks

Plus Ein 33-Jähriger mietet teure Sportwagen und bringt sie nicht zurück. Jetzt stand er vor Gericht, weil sein Plan, den Vermieter zu täuschen, nicht aufging.

Luxuskarossen stehen bei Autoschiebern hoch im Kurs. Doch wer teure Autos klaut, muss damit rechnen, dass ein GPS-Sender eingebaut ist. So wird jederzeit sichtbar wo sich das Fahrzeug befindet. Es sei denn… Ein Prozess vor dem Augsburger Amtsgericht lieferte jetzt interessante Einblicke in die Tricks dieser kriminellen Branche.