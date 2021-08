Augsburg

vor 25 Min.

Wo sich die Menschen in Augsburg am häufigsten gegen Corona impfen lassen

Trotz des Regens standen auch am Donnerstag wieder Menschen beim Impfbus auf dem Stadtmarkt an.

Plus Die Nachfrage nach mobilen Stationen steigt. Die Mehrheit der Impfwilligen in Augsburg steuert jedoch andere Adressen an. Die Stadt plant weitere Kampagnen.

Von Michael Hörmann

Der Inzidenzwert spielt in der vierten Corona-Welle nicht mehr die entscheidende Rolle. Der Blick richtet sich mittlerweile verstärkt darauf, wie viele Menschen komplett geimpft sind. Die Stadt Augsburg hat am Donnerstag die aktuellen Zahlen präsentiert. Exakt 163.306 Personen sind vollständig geimpft. Das heißt, dass etwas mehr als jeder zweite Augsburger den Impfprozess abgeschlossen hat. Knapp 10.000 Frauen und Männer haben zudem ihre Erstimpfung erhalten. Die Impfquote der vollständig Geimpften liegt derzeit bei 54,6 Prozent. Die Corona-Lage war am Donnerstag auch Thema in der Sitzung des Ferien- und Hauptausschusses. Oberbürgermeisterin Eva Weber informierte über die Pläne der Stadt.

