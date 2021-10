Wochenend-Tipp: Entdecken Sie Augsburg auf diesen drei Touren

Wie wäre es am Wochenende mit einem Spaziergang am Lech? Oder doch lieber auf den Spuren alter Baumeister wandeln? Wir stellen drei ganz besondere Touren vor.

Auch Anfang Oktober zeigt sich das Wetter in Augsburg von seiner besten Seite: Viel Sonne und Temperaturen teils über 20 Grad. Wer sich vom Goldenen Oktober nach draußen gelockt fühlt, dem präsentieren wir drei außergewöhnliche Touren: