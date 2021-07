Wohnen: Das Eigenheim bleibt immer öfter ein unbezahlbarer Traum

Plus Die Preise ziehen in Augsburg auch weiterhin ordentlich an. Eine interessante Frage wird sein, wie sich das Auseinanderdriften von Kaufpreisen und Mieten auswirkt.

Wohnungen und Häuser sind in Augsburg auch in den vergangenen Monaten teurer geworden. Das Eigenheim wird für immer mehr Menschen zum nicht finanzierbaren Traum. Man muss festhalten, dass die aktuellen Niedrigzinsen die Preisentwicklung ein Stück weit auffangen - wer vor 15 Jahren ein Haus kaufte, kam beim Kaufpreis deutlich günstiger weg, hatte es aber auch mit Kreditzinsen in der Größenordnung von fünf Prozent statt aktuell einem Prozent zu tun. Auf 25 Jahre gerechnet bedeuten fünf Prozent Zinsen etwa eine Verdoppelung der Investitionssumme. Insofern: Mit links zu machen war der Erwerb von Immobilieneigentum für einen Großteil der Bevölkerung noch nie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

