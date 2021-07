Wunderheilerinnen bringen kranke Seniorin um Ersparnisse

Zwei Betrügerinnen nehmen einer 80-jährigen Augsburgerin einen hohen fünfstelligen Betrag ab. Die Masche ist perfide.

Eine über 80-jährige Frau aus der ehemaligen Sowjetunion wurde am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße von zwei Frauen auf Russisch angesprochen, unmittelbar nachdem sie von einem Arzttermin kam. Die Frauen versprachen der Seniorin, die laut Polizei von ihrer Krankheit sichtbar gekennzeichnet ist, Heilung in Form von Gebeten und Segnungen. Im weiteren Verlauf ihres Gesprächs überzeugten sie die 80-Jährige, dass deshalb insbesondere ihr erspartes Geld gereinigt und gesegnet werden müsse. Das Ritual fand anschließend in der Parkanlage am Schwibbogenplatz statt: Dort übergab die Rentnerin den beiden Wunderheilerinnen ihr gesamtes Bargeld im hohen fünfstelligen Eurobereich und erhielt es im Anschluss entsprechend eingewickelt mit entsprechenden Anweisungen wieder zurück.

Augsburger Polizei sucht nach Wunderheilerinnen

Erst zuhause wurde die Geschädigte misstrauisch und musste dann ernüchternd feststellen, dass ihr Geld durch Papier ausgetauscht worden war. Die Wunderheilerinnen werden wie folgt beschrieben: Eine Täterin ist etwa 40-50 Jahre alt, rund 160 cm groß und mollig, rundliches Gesicht, gepflegtes Äußeres, kurze, dunkle Haare. Die zweite Täterin ist etwa 60 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlanke Figur, ebenfalls kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem blauen Kleid mit weißen kleinen Blümchen. Die Kripo Augsburg bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-3810. (ziss)