Wunschkonzert am Perlachturm: So können sich Augsburger Lieder wünschen

Hardrock, Charts oder doch lieber eine Bach-Sonate? Jeden Donnerstag werden auf dem Glockenspiel am Perlachturm Musikwünsche von Bürgerinnen und Bürgern erfüllt.

"Always Look on the Bright Side of Life", klingt es vom Perlachturm. Manch ein Augsburger wird sich über das außergewöhnliche Glockenspiel gewundert haben. Seit einigen Wochen bietet die Alt-Augsburg-Gesellschaft interessierten Bürgerinnen und Bürgern auf ihrer Website die Möglichkeit, Liederwünsche für den Perlachturm zu äußern. Vergangenes Mal wurde unter anderem auch die bekannte Melodie aus dem Monty Python Kultfilm "Das Leben des Brian" ausgewählt.

Megalovania, Ode an die Freude und Singing in the Rain aufgeführt von Thomas Konzmann Video: Johannes Kapfer

Jeden Donnerstag, pünktlich um 12, zeigen die Glockenspieler Rita Marx und Thomas Konzmann Kostproben ihres Könnens und versuchen möglichst alle Liederwünsche umzusetzen.

Nicht jedes Lied eignet sich für das Glockenspiel im Perlachturm

Versuchen deshalb, so Konzmann, da einige der gewünschten Lieder zwar sehr schön anzuhören, aber unglaublich schwierig auf dem Glockenspiel im Perlachturm umzusetzen seien. Konzmann erklärt: "Als Faustregel gilt, je schneller und rhythmisch abwechslungsreicher ein Stück ist, desto komplizierter wird es umzusetzen. Schließlich hat jedes Glöckchen eine Nachklingzeit von rund zwei Sekunden." Wenn man es mit dem Tempo übertriebe, würden die Passanten unten auf dem Rathausplatz, nur einen verworrenen Klangteppich erkennen, der nicht mehr viel mit dem gewünschten Lied gemein hätte. Die treueste Besucherin dieser Aufführungen ist Gerda Krug. Sie übt seit nunmehr 20 Jahren das Ehrenamt der Türmerin aus und freut sich jeden Donnerstag auf das kleine Privatkonzert, bei dem häufig auch ihr Musikwunsch umgesetzt wird. Sie findet es schön, dass das Glockenspiel wieder regelmäßig bespielt wird, und ist auch schon gespannt, wie es wohl nach der anstehenden Sanierung klingt.

Bevor jedoch die Glocken klingen dürfen wird, so ist es Brauch, wird mit einem Glas Ciza-Drink angestoßen. Die Rezeptur dafür sei streng geheim meint Sebastian Berz, der Vorsitzende der Alt-Augsburg-Gesellschaft, mit einem Augenzwinkern. Wer für den Erhalt des Perlachturms spende, erhalte sie als kleines Dankeschön per Mail.

Thomas Konzmann und Gerda Krug stoßen mit Ciza-Drink an Foto: Johannes Kapfer

Konzmann ist pensionierter Hausarzt. Seit er vergangenes Jahr seine Praxis in Göggingen aufgegeben hat, bleibe ihm für sein langjähriges Hobby - Musik - deutlich mehr Zeit. Umso erfreuter war er, als ihn Sebastian Berz angesprochen habe, ob er im zweiwöchentlichen Turnus den Perlachturm bespielen würde. Gerade die Vorbereitung auf einen solchen Auftritt und die Vertonung von Liederwünschen bereite ihm persönlich viel Freude. Besonders häufig würden übrigens alte Volks- und Kinderlieder gewünscht werden. Auch Rockklassiker wie "Hells Bells" von AC/DC oder Bon Jovis "Livin' on a Prayer" seien schon auf der Wunschliste gesichtet worden. Am liebsten würde er jedoch klassische Musik, etwa von Bach oder Mozart, spielen. Dann klinge das Glockenspiel des Perlachturms einfach am besten.

Die kurze Erkennungsmelodie des Perlachturms, die stets zu Beginn sowie am Ende eines Wunschkonzerts gespielt wird, nennt sich "An hellen Tagen". Damit schließt sich abermals der Kreis zu Monty Python - "Always Look on the Bright Side of Life", schaue immer auf die Sonnenseite des Lebens.

Kontakt: Eigene Musikwünsche kann man kostenlos unter www.altaugsburggesellschaft.de einreichen.